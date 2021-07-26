По причине миграционного кризиса отпуск отменил министр иностранных дел, лидер Союза Отечества-Литовских христианских демократов Габриэлюс Ландсбергис.
Глава МИД планировал отдыха с понедельника до 6 августа (две недели), сообщила BNS его представитель по связям с общественностью Витауте Шмайжите.
Свой отпуск сократила министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте, которая планировала отдыхать до 29 июля, но вернулась на работу в минувшую среду, в начале августа не пойдет в запланированный отпуск и глава МВД Агне Билотайте.
Как сообщила BNS представитель по связям с общественностью А. Билотайте Скайсте Бараускене, министр вернулась из отпуска раньше в связи с "наплывом работы, ухудшающейся эпидемиологической ситуацией".
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