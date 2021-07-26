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Миграционный кризис и пандемия коронавируса корректируют планы литовских министров на отдых.
Gabrielius Landsbergis
Gabrielius Landsbergis
© DELFI / Josvydas Elinskas

По причине миграционного кризиса отпуск отменил министр иностранных дел, лидер Союза Отечества-Литовских христианских демократов Габриэлюс Ландсбергис.

Глава МИД планировал отдыха с понедельника до 6 августа (две недели), сообщила BNS его представитель по связям с общественностью Витауте Шмайжите.

Свой отпуск сократила министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте, которая планировала отдыхать до 29 июля, но вернулась на работу в минувшую среду, в начале августа не пойдет в запланированный отпуск и глава МВД Агне Билотайте.

Как сообщила BNS представитель по связям с общественностью А. Билотайте Скайсте Бараускене, министр вернулась из отпуска раньше в связи с "наплывом работы, ухудшающейся эпидемиологической ситуацией".

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