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В связи с наплывом нелегальных мигрантов из Беларуси Литва получила партии гуманитарной помощи из Австрии, Греции и Словении, сообщило Министерство внутренних дел.
Миграционный кризис: Австрия, Греция и Словения прислали Литве гуманитарную помощь
© DELFI / Domantas Pipas

Как и другие страны, эти три государства также прислали наиболее необходимые вещи для расселения мигрантов: кровати, одеяла, матрасы, генераторы.

Глава МВД Агне Билотайте подчеркнула, что Литва сталкивается с нехваткой самых необходимых вещей для расселения мигрантов и поблагодарила за предоставленную помощь.

"До сих пор мы использовали палатки и прочие необходимые вещи из госрезерва, однако это предназначено для нужд наших жителей, на случай потребности, поэтому мы должны позаботиться о том, что в нем постоянно были средства для наших людей. Поскольку потоки мигрантов не сокращаются, помощь наших зарубежных партнеров очень важна", – заявила А. Билотайте.

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На минувшей неделе в Литву поступила гуманитарная помощь из Швеции, Хорватии и Польши, в субботу прибыли посылки из Чехии и Эстонии.

В этом году из Беларуси в Литву попали 2730 нелегальных мигрантов, основная часть задержанных стремится попасть в государства Западной Европы. Из-за наплыва нелегальных мигрантов Литва объявила экстремальную ситуацию.

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