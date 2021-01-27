Ранее министерство в своей переписке с Департаментом миграции (ДМ) предлагало предусмотреть такое требование, но во вторник информировало, что направило департаменту другое письмо, в котором подчеркивается, что визит в ДМ по вопросу о восстановлении гражданства "должен быть не обязанностью, а возможностью".

"Лица, имеющие право восстановить гражданство Литвы и желающие это сделать, смогут и в дальнейшем выбирать удобный для них способ подачи соответствующих документов - или по прибытии в дипломатическое представительство или консульское учреждение Литвы, или непосредственно в ДМ", - информирует министерство.

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ДМ предлагал установить, чтобы прошения о восстановлении гражданства Литвы можно было бы подавать через систему MIGRIS, но МИД рекомендовал оставить положение о том, что такие просьбы должны подаваться только через ДМ.

МИД полагает, что это побудит литовских эмигрантов во втором, третьем и четвертом поколениях "восстанавливать, налаживать и поддерживать связи с государством".