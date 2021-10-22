МИД: за месяц в посольстве Литвы в Беларуси поданы 2 прошения об убежище

"В настоящее время в посольство Литвы в Беларуси поступило два ходатайства о предоставлении убежища", - сообщили BNS в МИД.

Эти запросы переданы на рассмотрение в Департамент миграции Литвы.

Отвечая на вопрос о причинах, по которым, по их мнению, подобных заявлений так мало, министерство заявило, что для этого созданы возможности: "Лица, желающие подать заявление о предоставлении убежища в Литве, могут сделать это на законных основаниях".

Возможность подачи ходатайства о предоставлении убежища в посольстве Литвы в Беларуси появилась с 22 сентября. До этого нелегальных мигрантов, пытавшимся незаконно пересечь границу с Беларусью и которых возвращали, призывали подавать прошения о предоставлении убежища на литовских пограничных пунктах.

По данным Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ), с 3 августа, когда начали применять политику разворота мигрантов при незаконном пересечении границы, до четверга на пограничных контрольно-пропускных пунктах на границах Литвы с Россией и Беларусью по одному лицу просили убежища.

По мнению пограничников, тот факт, что мигранты уклоняются от подачи заявлений на границе с Беларусью, связан с тем, что они стремятся въехать в более богатые страны Западной Европы и поэтому не хотят, чтобы их регистрировали в Литве.

"Подача прошения о предоставлении убежища означает, что их отпечатки пальцев и другая информация будут взяты из баз данных, доступных для всех стран ЕС. Т. е. такой иностранец, который обратился с просьбой о предоставлении убежища в Литве как в первой стране, больше не сможет сделать это в Германии или другом государстве", - говорится в комментарии, предоставленном СОГГЛ.

По данным службы, если такой мигрант, который подал прошение о предоставлении убежища, покинул Литву до того, как его заявление было обработано, другая страна Европейского Союза, которая его обнаружит, все равно вернет его в Литву как в первую страну, которая получила прошение о предоставлении убежища в соответствии с Дублинским регламентом.

Сотрудник неправительственной организации Diversity Development Group Аквиле Крищюнайте рассказала BNS, что некоторые мигранты, вероятно, не могут подать заявление о предоставлении убежища на пограничных переходах с Литвой, потому что у них нет документов, удостоверяющих личность, а белорусские пограничники без них не пропускают мигрантов в Литву.

"Небольшое количество прошений о предоставлении убежища как на пограничных переходах, так и в посольстве в Минске, может быть связано с отсутствием необходимых документов. На официальных пунктах пропуска белорусские власти вряд ли пустят мигрантов без необходимых проездных документов, таких как паспорт или виза", – сказала А. Крищюнайте.

Некоторые из прибывших в Литву мигрантов рассказали СМИ, что документы у них отняли чиновники минского режима. Литовские должностные лица не исключают и другого варианта - мигранты могут сами уничтожить свои документы перед незаконным пересечением границы. Это затрудняет их возвращение в страны происхождения.

По словам А. Крищюнайте, аналогичная ситуация наблюдается и с ходатайствами о предоставлении убежища в дипломатических представительствах.

Она также отметила, что мигранты могут и не знать "законных способов подачи заявления о предоставлении убежища".

СОГГЛ ранее транслировала из громкоговорителей аудиозаписи на курдском и других языках на границе с Беларусью, объявляющие о запрете пересекать границу в незаконных местах.

В этом году из Беларуси нелегально попали в Беларусь почти 4,2 тыс. нелегальных мигрантов. Вильнюс обвиняет минский режим в организации миграционных потоков и называет это гибридной агрессией.

Для предотвращения нелегальной миграции в Литве введена практика разворота мигрантов, пересекающих границу в недопустимых местах.