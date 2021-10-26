МИД: в Южной Корее начинает работу посольство Литвы

Как сообщается, официальное открытие посольства планируется в конце этого года.
МИД сообщает, что посольство в Сеуле открыто с целью укрепления международного положения страны, политических и дипломатических отношений с партнерами-единомышленниками в Азиатско-Тихоокеанском регионе, открыть новые возможности для литовских экспортеров на самых прогрессивных рынках мира.
"Укреплять дипломатическое представительство Литвы в регионе также побуждает потребность в диверсификации рынков, развитии сотрудничества с исповедующими общие ценности партнерами в регионе, а также в присоединении к формированию и проведению в жизнь единой политики Евросоюза (ЕС) в регионе. Отношения с Кореей – приоритетное направление внешней политики Литвы", – говорится в сообщении.
Решение об учреждении представительства в регионе Индийского и Тихого океанов правительство приняло 7 июля этого года.
Дипотношения Литвы с Кореей установлены 14 октября 1991 года. Литву в Корее до этой поры представляло посольство Китайской Народной Республике, которое одновременно аккредитовано для Республики Союза Мьянмы, Монголии, Королевства Таиланд и Социалистической Республики Вьетнам.
Представительство Республики Корея в Литве сейчас осуществляется из Польши.
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