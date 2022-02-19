МИД: в Украине на призывы сообщить о своем местонахождении откликнулось более 300 литовцев

"По данным на 18 февраля, в посольстве Литвы в Украине зарегистрировалось 314 граждан Литвы (209 регистрационных анкет и 105 попутчиков)", - информировали BNS в пятницу в министерстве.

Как отмечает МИД, всем зарегистрировавшимся гражданам Литвы в минувшие субботу, воскресенье, а также в четверг были разосланы призывы покинуть страну из-за угрозы российской агрессии.

"В посольство Литвы в Украине обратилось несколько граждан Литвы по консульским вопросам, они просили информацию и рекомендации, как себя вести в случае начала активных военных действий", - говорится в ответе министерства.

МИД отмечает, что несмотря на то, что ситуация с безопасностью меняется ежедневно, а часть сотрудников посольства в Киеве переведена во Львов, представительство в столице Украины "пока работает и будет работать до тех пор, пока это будет возможно".

МИД указывает, что часть работников переведена в целях поддержания преемственности консульских услуг и обеспечения помощи гражданам "на случай худшего сценария" и уже сейчас готова предоставлять самые необходимые услуги.

"В случае военной агрессии России сценарии развития ситуации непрогнозируемые, а выехать из Украины может оказаться сложно или даже невозможно, поэтому единственное безопасное решение - выехать сейчас и, пока не будет сообщено об обратном, не планировать поездок в Украину", - призывает министерство.

В связи с тем, что Москва сконцентрировала вблизи Украины более 100 тыс. военнослужащих и военную технику, Запад опасается вероятного военного вторжения в эту страну.

Невзирая на заявления Москвы об отводе войск, лидеры НАТО и западных государств утверждают, что не видят заметных признаков того, что это происходит на самом деле, и объявляют о готовности Альянса как к дипломатическому разрешению кризиса, так и к возможной агрессии.