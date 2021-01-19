aA
Во вторник Министерство иностранных дел сообщило о хакерской атаке: от имени министерства распространялись ложные письма.
МИД сообщил о хакерской атаке: от имени министерства распространялись ложные сообщения
© DELFI / Andrius Ufartas

Как говорится в сообщении, так называемая "спуфинг" атака, когда якобы с адреса электронной почты МИД urm@urm.lt отправлялись электронные письма, имела место в понедельник.

В письмах просили "срочно предоставить документы в соответствии с электронной просьбе по заявлению", прилагалось дело, защищенное паролем и пароль для его открытия.

По данным министерства, письма с таким содержанием 18 января получили некоторые ведомства Литвы, частные лица.

В связи с тем, что увеличилось количество информационных атак, ложных новостей и хакерских атак, направленных на МИД, ведомство призывает граждан быть бдительными при оценке новостей и получаемых электронных писем, содержание которых может вызывать минимальные подозрения.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Министр обороны: осуществленная на прошлой неделе в Литве хакерская атака была одной из крупнейших за последнее время (14)

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас сказал, что...

Полиция проводит расследование по факту кибератак против госучреждений Литвы (11)

Полиция проводит досудебное расследование по факту...

TOP новостей

Премьер-министр Литвы: до 31 января никаких радикальных изменений не будет (28)

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала, что...

Профессор Саулюс Чаплинскас: я считаю, что с тоталитарными ограничениями заигрались (42)

"Самый продолжительный карантин, который описывают в...

Президентская служба: добиться коллективного иммунитета надо до середины лета (10)

Евросоюз должен добиваться единой и амбициозной цели -...

Kunigiškės Kunigiškės

Тихий оазис превращается в настоящий курорт: в ближайшее время цены будут, как в Паланге (8)

Карантин и жесткое ограничение мобильности между...

Глава МИД Литвы считает логичным перенос Чемпионата мира из Минска (140)

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис...