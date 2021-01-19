МИД сообщил о хакерской атаке: от имени министерства распространялись ложные сообщения

Как говорится в сообщении, так называемая "спуфинг" атака, когда якобы с адреса электронной почты МИД urm@urm.lt отправлялись электронные письма, имела место в понедельник.
В письмах просили "срочно предоставить документы в соответствии с электронной просьбе по заявлению", прилагалось дело, защищенное паролем и пароль для его открытия.
По данным министерства, письма с таким содержанием 18 января получили некоторые ведомства Литвы, частные лица.
В связи с тем, что увеличилось количество информационных атак, ложных новостей и хакерских атак, направленных на МИД, ведомство призывает граждан быть бдительными при оценке новостей и получаемых электронных писем, содержание которых может вызывать минимальные подозрения.
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