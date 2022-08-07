Позже МИД прислал уточнение: "В свете быстро меняющейся ситуации с безопасностью мы корректируем рекомендации по поездкам в Израиль и Палестину. Гражданам Литвы рекомендуется оценить необходимость поездки в Израиль и Палестину. Граждан также призывают воздержаться от поездок в определенные районы: сектор Газа, южный и центральный районы Израиля, а также в Тель-Авив и Иерусалим из-за нестабильной ситуации с безопасностью и возможности дальнейших ракетных обстрелов Израиля. Мы отмечаем, что ситуация с безопасностью в Израиле и Палестине быстро меняется, информация будет регулярно пересматриваться и обновляться".
Граждан Литовской Республики в Израиле и Палестине просят сохранять бдительность, следить за новостями, сообщать родственникам о своем местонахождении и следовать официальным рекомендациям властей и экстренных служб страны, в которой находятся.
Если необходима срочная консульская помощь, МИД рекомендует обращаться в посольство Литвы.
Граждане Литвы в Палестине имеют право обратиться за консульской помощью в дипломатическое представительство или консульское учреждение любой другой страны Европейского Союза.
Напоминаем, что граждане Литвы могут получить первичную консультацию по вопросам срочной консульской помощи в нерабочее время посольств Литвы по общему телефону МИД +370 5 236 2444, электронной почте по почте pilieciai@urm.lt
Министерство иностранных дел рекомендует загрузить приложение Keliauk saugiai и получать актуальную консульскую информацию и сообщения министерства в случае возникновения кризисной ситуации в иностранном государстве.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Цены на аренду жилья в Литве: одни считают заработок, другие – растущие расходы
Рост цен не обошел и рынок аренды жилья. По данным...
После заключения договора с поставщиком электроэнергии литовец решил не молчать: меня обманули
Еще до решения независимого поставщика Perlas energija...
Жительница из Вильнюса жалуется на стоны соседей на балконе: мы все знаем, что там происходит
Те, кто живет в многоквартирных домах, знают, что значит...
К врачам в Литве можно попасть и без направления: объяснили, когда оно не нужно
Некоторые слышали, некоторые на собственном опыте...
МАГАТЭ предупредило о риске ядерной катастрофы на Запорожской АЭС
Из-за обстрелов территории Запорожской АЭС существует...