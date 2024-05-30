2024.05.30 08:07

МИД расширяет распространение актуальной для возвращающихся в Литву информации

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Užsienio reikalų ministerija
Užsienio reikalų ministerija
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

Министерство иностранных дел (МИД), выполняя функцию координации политики диаспоры, расширяет доступность информации, предназначенной для граждан Литвы, проживающих за рубежом и планирующих вернуться или уже вернувшихся в Литву.

"Обеспечение возвращающихся легкодоступной и понятной информации неотделимо от беспрепятственного вовлечения возвращающихся в жизнь литовского общества. Цель проекта Grįžtu LT (Возвращаюсь в Литву) состоит в том, чтобы те, кто планирует вернуться, могли найти ответы на возникающие вопросы в одном месте", - говорит министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис.

Как указывается в сообщении МИД, отныне министерство информирует об актуальных вопросах возвращения в Литву, организуемых мероприятиях и предоставляет другую актуальную информацию тем, кто планирует или только рассматривает возможность возвращения в Литву, через социальные сети – Grįžtu LT, Facebook, LinkedIn.

В сообщении напоминают, что по принципу "одного окошка" по актуальным вопросам, связанным с возвращением или приездом в Литву для проживания, учебы, работы, создания бизнеса, социальной поддержки, здравоохранения и другим вопросам консультации также доступны через онлайн-чат на обновленном сайте www.griztu.lt.

Информация на сайте разделена и представлена ​​по вопросам, которые чаще всего задают обращающиеся в консультационный центр Grįžtu LT.

По данным опроса литовской диаспоры, проведенного в 2023 году по заказу Министерства иностранных дел, 73% представителей диаспоры, планирующих когда-нибудь вернуться в Литву, указали на необходимость такого информационного канала.

Напомним, что в январе этого года информацию о возвращении в Литву МИД начал предоставлять на специальном сайте, по телефону и электронной почте. До этого министерство организовало предоставление информации возвращающимся в Литву через Миграционный информационный центр Renkuosi Lietuva (Выбираю Литву).

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