МИД призывает граждан Литвы немедленно покинуть Украину по суше

МИД выступил с таким призывом "в связи с началом широкомасштабной военной агрессии России в Украине".
"Воздушное пространство Украины закрыто, граждан призывают не приезжать в аэропорты", - говорится в сообщении.
МИД напоминает, что также сохраняется рекомендация не выезжать в Беларусь, и советует гражданам Литвы, находящимся в этой стране, покинуть ее.
Гражданам Литвы в Украине, которые по какой-либо причине не могут выехать, просят немедленно зарегистрироваться по адресу https://keliauk.urm.lt/keliones-registracijos-forma, чтобы при необходимости МИД мог связаться с ними для предоставления консульской помощи.
Министерство иностранных дел рекомендует загрузить приложение Keliauk saugiai (Путешествуй безопасно) и получать актуальную консульскую информацию и уведомления от министерства в случае кризиса в иностранном государстве.
Ранее в четверг утром президент России Владимир Путин объявил о военной операции в Украине, чтобы помочь сепаратистским регионам и "демилитаризовать и денационализировать" ее прозападного соседа.
В Украине объявлено военное положение.
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