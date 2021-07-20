МИД: представительство Тайваня в Литве начнет работу еще этим летом

"МИД информирует, что получил извещение Тайбея о том, что в Литве будет открыто представительство тайванцев. Оно будет зарегистрировано в МИД под статусом "другого представительства", а свою деятельность начнет, когда прибудет его руководитель. По данным МИД, это случится этим летом", – говорится в распространенном во вторник сообщении.

Министерство утверждает, что Литва заинтересована в расширении сотрудничества с Тайванем в различных сферах, основное внимание будет уделено развитию экономических связей и культурному обмену. Представительство тайванцев в Вильнюсе, несомненно, будет вносить вклад в более тесное сотрудничество между литовцами и тайванцами, знакомство двух народов.

О представительстве тайванцев в Литве во вторник заявил министр иностранных дел Тайваня Йосеп Ву.

Еще этой осенью Литва планирует учредить бизнес-представительство страны в Тайбее.