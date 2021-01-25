МИД предлагает возможность восстановления гражданства потомкам эмигрантов в Литве

Министерство предлагает правительству рассмотреть это вместе с выдвигаемыми изменениями порядка подготовки документов на гражданство, мотивируя это тем, что это могло бы побудить потомков литовцев из Южной Америки или Африки "восстановить, установить и развивать связи с государством".
Как указывает МИД, вступившие с января изменения к закону о гражданстве позволяют проживающим за границей лицам подавать прошения о литовском гражданстве лично, через дипломатические представительства и консульские учреждения, и эти документы подают в Информационную миграционную систему Литвы MIGRIS.
МИД предлагает, чтобы прошения о восстановлении гражданства подавались только через Департамент миграции при физическом прибытии в Литву. Этот же порядок предлагается установить для лиц, чье гражданство было восстановлено или предоставлено путем натурализации, но которые его лишились.
"Консульские сотрудники, работающие в государствах Южной Америки и Африки, часто признают, что лица, подающие прошения о литовском гражданстве, часто не бывали в Литве, и не планируют туда ехать, никаких связей с Литвой не ищут, этой страной не интересуются, а основным побуждением для восстановления гражданства Литовской Республики является получение паспорта для привилегий путешествий в зарубежные страны и возможности поселиться в них, а также более дешевое обучение в Западной Европе", – утверждает МИД.
Глава Департамента миграции Эвелина Гудзинскайте сказала, что все процедуры переносятся в электронное пространство, департамент согласен и упомянутыми исключениями.
"Мы это одобряем, надеюсь, что и правительство одобрит также", – сказала она.
По закону о гражданстве, правом на восстановление литовского гражданства обладают лица, которые имели его до 15 июня 1940 года, а также лица, у которых до 15 июня 1940 года было гражданство Литвы, и сосланные или уехавшие до 11 марта 1990 года и их потомки.
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