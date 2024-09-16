МИД Литвы: следует соблюдать меры осторожности во время поездок в Центральную Европу

При посещении этих стран литовцам рекомендуется следить за новейшей информацией в местных СМИ, не посещать леса и парки, где могут падать деревья.
Также рекомендуется иметь при себе полностью заряженный мобильный телефон и в важных случаях информировать спасательную службу по номеру 112 и зарегистрироваться на сайте www.keliauk.urm.lt, заполнив форму регистрации поездки, чтобы при необходимости министерство могло связаться для оказания консульской помощи.
Elta напоминает, что в Центральной Европе разлившиеся из-за сильных дождей реки стали причиной наводнений. По меньшей мере два человека погибли в Австрии и Польше, тысячи были вынуждены покинуть свои дома, а наводнение повредило электроснабжение и транспортную инфраструктуру.