МИД Литвы рекомендует оценить необходимость поездки на остров Родос

Также МИД напоминает, что контактный телефон посольства Литвы в Греции +30 210 7294357, электронная почта: amb.gr@urm.lt. Если потребуется срочная консульская помощь в нерабочее время посольства, можно обратиться по номеру +370 5 236 2444.

"Если вы находитесь на острове Родос и вам в связи с пожарами требуется помощь, сообщаем, что вы можете связаться по специальным линиям помощи центра управления кризисными ситуациями Министерства иностранных дел Греции: +30 210-3681730; +30 210-3681259; +30 210-3681350. По короткому номеру 112. Короткий номер экстренной помощи 166", - сообщает министерство.

Как сообщается на сайте МИД, министерство поддерживает связь с местными службами Родоса.

"Гражданам Литвы в Греции рекомендуется следовать рекомендациям местных служб, а находящимся на острове Родос, если потребуется срочная консульская помощь, следует обращаться в посольство", - сказала П. Левицките.

"МИД рекомендует гражданам оценить необходимость поездки на остров Родос. Посольство Литвы в Греции внимательно следит за информацией о пожарах на острове Родос и поддерживает связь с местными службами", - сообщила Elta пресс-секретарь министра иностранных дел Паулина Левицките.

Также сообщается, что с 17.00 час. 23 июля в терминале T1 аэропорта Родоса действует консультационное окошко Министерства иностранных дел Греции для иностранных туристов.

Посольство Литвы в Греции не располагает точными данными о том, сколько литовцев отдыхает на охваченных пожарами островах

Посольство Литвы в Греции утверждает, что не располагает точными данными о том, сколько литовцев отдыхает на островах Родос и Корфу, где на прошлой неделе вспыхнули огромные пожары. Однако посольство внимательно следит за ситуацией с пожарами и предоставляет информацию обращающимся гражданам Литвы.

"У посольства нет точных данных о том, сколько литовцев отдыхает на этих островах и сколько уехало", - отмечает посольство Литвы в Греции в комментарии, переданном Elta.