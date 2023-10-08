МИД Литвы распространил важную информацию о положении в Израиле: что надо знать

МИД настоятельно рекомендует не ездить в Израиль и Палестину. Сейчас особенно напряженная ситуация на границе с сектором Газа, Иерусалиме, на Западном берегу, а также на Голанских высотах на севере страны и на границе с Ливаном, в регионах Йенин, Шхем и Хеврон.

Если вы сейчас находитесь в Израиле или в Палестине, будьте бдительны, предпринимайте все меры безопасности, следите за информацией официальных ведомств, выполняйте указания местных властей, узнайте, где находится ближайшее убежище.

Мы также рекомендуем следить за информацией аэропортов. Многие авиакомпании отозвали свои рейсы в/из Израиля, поэтому сообщение с Израилем ограничено.

Если вы сейчас находитесь в Израиле или в Палестине или все же намерены отправиться туда, просьба немедленно зарегистрироваться здесь https://keliauk.urm.lt/keliones-registracijos-forma, чтобы в случае необходимости с вами можно было связаться для предоставления консульской помощи.