МИД Литвы распространил информацию для людей, находящихся в Израиле и Палестине

"После того как террористическая группировка Хамас начала атаки и проникла на территорию Израиля, стала обстреливать Израилю ракетами, мы рекомендуем проявлять бдительность, следить за информацией официальных ведомств Израиля, выполнять их указания – ситуация с безопасностью может быстро меняться. Мы также рекомендуем проявлять бдительность и тем людям, которые сейчас находятся в Палестине" – сказано в пресс-релизе.
Жителей Литвы, находящихся в Израиле и Палестине или планирующих туда ехать, просят зарегистрировать специальные анкеты.
"Если вы сейчас находитесь в Израиле или Палестине или собираетесь туда ехать, просьба немедленно зарегистрироваться здесь https://keliauk.urm.lt/keliones-registracijos-forma, чтобы в случае необходимости мы могли связаться с вами для оказания консульской помощи. Также напоминаем, что граждане Литвы могут обращаться за консульской помощью круглосуточно по телефону МИД +370 5 236 2444 или эл. почте pilieciai@urm.lt", – сообщает МИД.