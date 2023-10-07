МИД Литвы распространил информацию для людей, находящихся в Израиле и Палестине

 
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A man shelters by a wall as a siren sounds and rockets are launched from the Gaza Strip, in Mevaseret Zion, Israel October 7, 2023. REUTERS/Ronen Zvulun
A man shelters by a wall as a siren sounds and rockets are launched from the Gaza Strip, in Mevaseret Zion, Israel October 7, 2023. REUTERS/Ronen Zvulun
ФОТО: Reuters / Scanpix

МИД Литвы, реагируя на военные действия в Израиле, распространил информацию для граждан, находящихся в Израиле и Палестине и планирующих туда ехать.

"После того как террористическая группировка Хамас начала атаки и проникла на территорию Израиля, стала обстреливать Израилю ракетами, мы рекомендуем проявлять бдительность, следить за информацией официальных ведомств Израиля, выполнять их указания – ситуация с безопасностью может быстро меняться. Мы также рекомендуем проявлять бдительность и тем людям, которые сейчас находятся в Палестине" – сказано в пресс-релизе.

Жителей Литвы, находящихся в Израиле и Палестине или планирующих туда ехать, просят зарегистрировать специальные анкеты.

"Если вы сейчас находитесь в Израиле или Палестине или собираетесь туда ехать, просьба немедленно зарегистрироваться здесь https://keliauk.urm.lt/keliones-registracijos-forma, чтобы в случае необходимости мы могли связаться с вами для оказания консульской помощи. Также напоминаем, что граждане Литвы могут обращаться за консульской помощью круглосуточно по телефону МИД +370 5 236 2444 или эл. почте pilieciai@urm.lt", – сообщает МИД.

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