МИД Литвы распространил информацию для людей, находящихся в Израиле и Палестине

"После того как террористическая группировка Хамас начала атаки и проникла на территорию Израиля, стала обстреливать Израилю ракетами, мы рекомендуем проявлять бдительность, следить за информацией официальных ведомств Израиля, выполнять их указания – ситуация с безопасностью может быстро меняться. Мы также рекомендуем проявлять бдительность и тем людям, которые сейчас находятся в Палестине" – сказано в пресс-релизе.

Жителей Литвы, находящихся в Израиле и Палестине или планирующих туда ехать, просят зарегистрировать специальные анкеты.