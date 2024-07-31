МИД Литвы призывает граждан немедленно покинуть Ливан: некоторые рейсы могут быть отозваны

Граждан Литвы, находящихся в Ливане, просят немедленно покинуть территорию страны.
Если военные действия обострятся, граждан Литвы призывают подготовиться к тому, что придется долгое время провести в укрытии.
С учетом напряжения в регионе рекомендуется также воздержаться от поездок в Иерусалим и Палестину.
Израиль сообщает об атаке 10 объектов „Хезболлы“ и уничтожении одного члена группировки на территории Ливана.
Эти действия последовали в ответ на запуск ракеты, ставшей причиной гибели 12 детей 10-16 лет на Голанах.