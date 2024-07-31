МИД Литвы призывает граждан немедленно покинуть Ливан: некоторые рейсы могут быть отозваны

С учетом обострения военных действий на территории Ливана и напряжения во всем регионе, которое может еще больше накалиться, МИД призывает граждан Литвы покинуть Ливан, пока туда летают рейсовые самолеты. Некоторые авиакомпании уже сейчас временно отменили рейсы в Бейрут. Другие полеты могут быть отменены.