2024.07.31 09:40

МИД Литвы призывает граждан немедленно покинуть Ливан: некоторые рейсы могут быть отозваны

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Libanas, Beirutas
Libanas, Beirutas
ФОТО: Tomas Seikalis

С учетом обострения военных действий на территории Ливана и напряжения во всем регионе, которое может еще больше накалиться, МИД призывает граждан Литвы покинуть Ливан, пока туда летают рейсовые самолеты. Некоторые авиакомпании уже сейчас временно отменили рейсы в Бейрут. Другие полеты могут быть отменены.

Граждан Литвы, находящихся в Ливане, просят немедленно покинуть территорию страны.

Если военные действия обострятся, граждан Литвы призывают подготовиться к тому, что придется долгое время провести в укрытии.

С учетом напряжения в регионе рекомендуется также воздержаться от поездок в Иерусалим и Палестину.

Израиль сообщает об атаке 10 объектов „Хезболлы“ и уничтожении одного члена группировки на территории Ливана.

Эти действия последовали в ответ на запуск ракеты, ставшей причиной гибели 12 детей 10-16 лет на Голанах.

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