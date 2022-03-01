МИД обращает внимание на то, что воздушное пространство Евросоюза закрыто для зарегистрированных в России самолетов, а европейским перевозчикам запрещается летать в воздушном пространстве России.
Сейчас из России в Литву можно приехать на наземном транспорте.
Министерство обращает внимание на то, что гражданам Литвы нельзя ездить из России в Беларусь, кроме того, следует избегать граничащих с Украиной регионов.
МИД напоминает, что действует также рекомендация гражданам Литвы покинуть Беларусь и не ездить в эту страну.
Воздушное пространство ЕС закрыто и для белорусских самолетов, но есть возможность прилететь оттуда через другие страны.
"Ситуация динамично меняется, поэтому просьба оставаться бдительными в общественных местах, избегать массовых мероприятий, следить за сообщениями МИД, посольства Литвы в РФ, посольства Литвы в Беларуси", – сказано в сообщении.
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