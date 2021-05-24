aA
МИД Литвы настоятельно рекомендует не ехать в Беларусь, а находящимся сейчас в этой стране - покинуть ее.
Baltarusijos muitinė
Baltarusijos muitinė
© Itar-Tass / Scanpix

Министерство сообщило, что дает такие рекомендации с учетом событий воскресенья, когда был принудительно посажен пассажирский самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс.

Как говорится в сообщении МИД, с учетом возникающей в этой связи угрозой безопасности и жизни министерство "настоятельно рекомендует гражданам Литвы не ехать в Республику Беларусь, а находящимся там гражданам Литовской Республики - покинуть эту страну".

Статьи по теме:
Ryanair ждет решений ЕС и НАТО о полетах над Беларусью  (3)
Глава Ryanair: Посадка самолета в Минске - "поддерживаемый государством угон"  (78)

В воскресенье после обеда в аэропорту Минска был принудительно посажен пассажирский самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Он уже приблизился к воздушному пространству Литвы, однако был вынужден повернуть в столицу Беларуси.

Авиакомпания Ryanair сообщила, что самолет совершил посадку в аэропорту Минска, так как белорусские авиадиспетчеры информировали о потенциальной угрозе на борту самолета. Эта информация не подтвердилась.

Летевший этим самолетом Ryanair из Афин в Вильнюс в воскресенье белорусский оппозиционный активист и блогер, создатель информационного канала Nexta Роман Протасевич после посадки самолета в Минске был задержан, также была задержана его подруга, студентка Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе, гражданка России София Сапега.

В прошлом году Беларусь включила создателей Nexta - 22-летнего Степана Путило и 26-летнего Романа Протасевича - в список "лиц, участвующих в террористической деятельности", а сам канал объявила "экстремистским" и распорядилась его заблокировать.

По данным Литвы, в самолете находился 171 пассажир, из них 94 - граждане Литвы, также 11 греков, девять французов, по несколько белорусов, поляков, румын, немцев, латышей, россиян, а также граждане Грузии и других стран.

В воскресенье вечером самолет вернулся из Минска в Вильнюс.

Инцидент осудило руководство НАТО, Еврокомиссии, части государств Евросоюза.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

The Insider: Белорусские власти угрожали сбить самолет, если он не выполнит экстренную посадку в Минске (98)

Белорусские власти угрожали сбить самолет, если он не...

С Протасевичем в Минске задержали его девушку - студентку ЕГУ (39)

23 мая во время вынужденной посадки в Минске рейса FR 4978...

Посаженный белорусским режимом в Минске самолет вернулся в Вильнюс прямая трансляция Delfi (496)

В воскресенье редакция Delfi получила письмо от читателя...

TOP новостей

Правительство Литвы запретит все авиарейсы в страну, которые проходят через территорию Беларуси (2)

24 мая правительство Литвы собралось на заседание и...

Неблагоприятный прогноз: работать в Литве будет некому (56)

Литовский рынок труда может превратиться в якорь,...

Глава Ryanair: Посадка самолета в Минске - "поддерживаемый государством угон" (78)

В авиакомпании Ryanair полагают, что на борту лайнера,...

Aleksandras Lukašenka

Вернувшиеся в Вильнюс пассажиры: истребитель сопровождал нас до Минска, а потом до границы Литвы (162)

Вернувшиеся в Вильнюс пассажиры задержанного...

В Литве приглашают на вакцинацию жителей старше 35 лет (9)

В Литве с 24 мая на вакцинацию приглашают жителей из...