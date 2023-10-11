МИД Литвы: на рейс Spartan из Израиля уже зарегистрировались 35 литовцев

"Сейчас готовится эвакуационный план Spartan. На этот рейс, который запланирован на этот вечер, у нас зарегистрировано 35 человек", - сообщила Чернюк журналистам, собравшимся в среду в Вильнюсском аэропорту в ожидании приземления самолета из Израиля.

"В 8 часов вечера должен вылететь из аэропорта Тель-Авива вечером и отправиться в Турцию", - сказала она.

По словам канцлера МИД, из Турции гражданам придется возвращаться в Литву самостоятельно. Однако, подчеркнула она, посольство предоставит необходимую информацию и помощь.

"Там есть регулярные рейсы. Мы, конечно, поможем их найти и зарегистрироваться. (...) Возвращаться придется самостоятельно", - пояснила Чернюк.