МИД Литвы: на рейс Spartan из Израиля уже зарегистрировались 35 литовцев

 
ELTA
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Lietuvos KOP C-27 Spartan orlaiviai
Lietuvos KOP C-27 Spartan orlaiviai
ФОТО: DELFI

Литва продолжает эвакуировать своих граждан из Израиля, канцлер Министерства иностранных дел (МИД) Инга Чернюк сообщила, что на планируемый сегодняшний ночной рейс военного самолета Spartan уже зарегистрировались 35 человек.

"Сейчас готовится эвакуационный план Spartan. На этот рейс, который запланирован на этот вечер, у нас зарегистрировано 35 человек", - сообщила Чернюк журналистам, собравшимся в среду в Вильнюсском аэропорту в ожидании приземления самолета из Израиля.

"В 8 часов вечера должен вылететь из аэропорта Тель-Авива вечером и отправиться в Турцию", - сказала она.

По словам канцлера МИД, из Турции гражданам придется возвращаться в Литву самостоятельно. Однако, подчеркнула она, посольство предоставит необходимую информацию и помощь.

"Там есть регулярные рейсы. Мы, конечно, поможем их найти и зарегистрироваться. (...) Возвращаться придется самостоятельно", - пояснила Чернюк.

Она заверила, что отправленный вчера в Анталью Spartan останется на дежурстве в регионе до 15 октября – если будут литовцы, которых также потребуется эвакуировать из Израиля.

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