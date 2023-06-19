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Отныне проживающие за границей литовцы смогут проще и быстрее заказывать услуги и документы, сообщает Министерство иностранных дел.
МИД: литовцам за границей будет проще получать электронные услуги
© DELFI / Tomas Vinickas

Сообщается, что для таких услуг, как признание утраченного личного документа недействительным, декларирование места жительства гражданина Литвы при рождении или выезде из Литвы, а также акты гражданского состояния (брак, рождение, развод, смерть) и др., теперь будет достаточно иметь удостоверение личности, выданное после 12 августа 2021 г., а на мобильных устройствах – технологию NFC и установить приложение "mCard LTU".

По информации министерства, благодаря новой услуге электронной идентификации внешнего пользователя при подключении к порталу "Электронные ворота власти" (Elektroniniai valdžios vartai) через мобильное устройство будет осуществляться подтверждение личности и предоставляться возможность заказа вышеуказанных услуг и документов.
Отмечается, что услуги будут оказываться дистанционно, поэтому больше не нужно будет специально ехать в Литву или консульство Литвы.

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