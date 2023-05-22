aA
Министерство иностранных дел еще раз напоминает о действующей рекомендации гражданам Литовской Республики не ездить в Беларусь, а тем, кто в настоящее время там находится, немедленно покинуть эту страну, указывается в сообщении МИД.
Naujas kelio ženklas Vilniuje
Naujas kelio ženklas Vilniuje
© DELFI / Julius Kalinskas

В последнее время активизировались враждебные и провокационные действия белорусских учреждений в отношении уже находящихся или временно прибывших в Республику Беларусь граждан Литовской Республики. Граждан Литвы незаконно задерживают, им предъявляют сфабрикованные обвинения.

Поездки граждан Литовской Республики в Беларусь с игнорированием рекомендаций Министерства иностранных дел представляют угрозу их собственной безопасности, здоровью и жизни.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Из Литвы высылают все больше россиян и белорусов: раньше такая причина была редкой

В этом году из-за угрозы безопасности Литвы 347 россиян...

TOP новостей

Мэр Вильнюса о спиленном дубе: застройщику грозит уголовная ответственность

В минувшие выходные в столичном районе Шнипишкес, на...

Из Литвы высылают все больше россиян и белорусов: раньше такая причина была редкой

В этом году из-за угрозы безопасности Литвы 347 россиян...

Эфир Delfi: битва за Бахмут, правительственный кризис в Литве

Президиум партии консерваторов после скандала с тремя...

МИД еще раз напомнил, почему гражданам Литвы лучше не ездить в Беларусь

Министерство иностранных дел еще раз напоминает о...

Rammstein sudrebino Taliną

В понедельник состоится концерт Rammstein: важная информация для вильнюсцев и зрителей

В понедельник вечером в столичном парке Вингис...