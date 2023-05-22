МИД еще раз напомнил, почему гражданам Литвы лучше не ездить в Беларусь

В последнее время активизировались враждебные и провокационные действия белорусских учреждений в отношении уже находящихся или временно прибывших в Республику Беларусь граждан Литовской Республики. Граждан Литвы незаконно задерживают, им предъявляют сфабрикованные обвинения.
Поездки граждан Литовской Республики в Беларусь с игнорированием рекомендаций Министерства иностранных дел представляют угрозу их собственной безопасности, здоровью и жизни.
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