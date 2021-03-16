И всё же министерство подчеркивает, что Литва не принимала решения о наложении санкций на санаторий, а введенные по решению Совета ЕС санкции из-за преступлений режима Александра Лукашенко банки применяют напрямую.

"Литва не предлагала ЕС вводить санкции в отношении санатория Belorus. Санаторий стал вторичным объектом применения санкций из-за связи с сотрудником администрации А. Лукашенко Виктором Шейманом. В. Шейман в список лиц включен не по инициативе Литвы", - утверждается в сообщении министерства.

МИД также напоминает, что по ходатайству санатория предложил в качестве исключения позволить выплатить государственную помощь, предназначенную для целевых выплат работникам.

"Субсидии были остановлены в другом коммерческом банке, связанном с этим случаем применения санкций. МИД делает всё, чтобы оставшийся долг государства был выплачен", - заявило министерство.

Администрация президента во вторник обратила внимание правительства на необходимость поиска решения проблем работников санатория.

Советник президента Аста Скайсгирите заявила, что призывы к поиску новой работы являются бессмысленными, так как в Друскининкай высокий уровень безработицы, поэтому помощь - это обязанность государства.

Она также добавила, что президент Гитанас Науседа уже ранее подчеркивал, что санкции должны оказывать воздействие на лиц, которые подпадают под санкции, то есть на чиновников режима А. Лукашенко, а не на сотни работников санатория.

Delfi в понедельник сообщил, что работники санатория три месяца живут без заработной платы и ясности в отношении будущего. До них не дошла помощь государства за простои во время пандемии - 200 тыс. евро. Заместитель министра иностранных дел Мантас Адоменас заявил, что санкции не изменятся в скором времени, и лучший выход - поиск новой работы.

Всё же он пообещал, что последняя часть госпомощи за декабрь прошлого года, которая заморожена в банке, дойдет до работников санатория, она составляет около 200 тыс. евро.