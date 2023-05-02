Международный день поляков: на Ратушной площади в Вильнюсе состоится грандиозный концерт

Удивляет не только размер сцены, но и сценография. По бокам будут установлены большие экраны, организаторы мероприятия обещают незабываемые видеоэффекты. Похоже, вильнюсцев ждет незабываемая вечеринка.
Летом прошлого года вильнюсцы уже убедились в том, что поляки умеют организовывать незабываемые мероприятия, устанавливают впечатляющие сцены.
Концерт состоится 2 мая, с 19 ч. на Ратушной площади. Ворота открываются в 17.45 ч. Мероприятие бесплатное.
В этом году выступят: Maryla Rodowicz, Czerwone Gitary, Blue Cafe, Kamil Bednarek, De Mono, FEEL, Pectus, Golec uOrkiestra, Łukasz Drapała, Ewelina Gancewska и Doda.
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