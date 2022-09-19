По ее сообщению, во вторник участники учений и более 240 единиц военной техники переместятся из Руклы (Йонавский район) на полигон в Пабраде, что в Швенчёнском районе.

"Колонны с техникой будет сопровождать военная полиция литовской армии. Убедительно просим участников дорожного движения и жителей городов и поселков быть внимательными и терпеливыми", - говорится в сообщении.

Учения Rising Stallion организованы для того, чтобы достойно подготовиться к предстоящим крупнейшим ежегодным международным учениям литовской армии Gelezinis vilkas ("Железный волк").