По ее сообщению, во вторник участники учений и более 240 единиц военной техники переместятся из Руклы (Йонавский район) на полигон в Пабраде, что в Швенчёнском районе.
"Колонны с техникой будет сопровождать военная полиция литовской армии. Убедительно просим участников дорожного движения и жителей городов и поселков быть внимательными и терпеливыми", - говорится в сообщении.
Учения Rising Stallion организованы для того, чтобы достойно подготовиться к предстоящим крупнейшим ежегодным международным учениям литовской армии Gelezinis vilkas ("Железный волк").
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