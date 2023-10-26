Между Акмянским, Йонавским и Мажейкяйским самоуправлениями будут распределены 67 млн евро инвестиций Европейского союза

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Europos Sąjunga
Europos Sąjunga
ФОТО: Shutterstock

В целях привлечения устойчивых местных и иностранных инвестиций и создания новых рабочих мест в регионах, между Акмянским, Йонавским и Мажейкяйским самоуправлениями будут распределены 67 млн евро инвестиций Европейского союза (ЕС).

"Мы активно стимулируем устойчивое инвестирование в регионы Литвы, благодаря этому приглашению мы ожидаем прорыва в Акмяне, Мажейкяе и Йонаве. Мы приглашаем предпринимателей воспользоваться прекрасной возможностью инвестировать, расширять свой бизнес, создавать новые рабочие места и способствовать росту этих самоуправлений", – заявила министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте в пресс-релизе Агентства инноваций.

Сообщается, что привлечение устойчивых инвестиций позволяет финансировать затраты, связанные со строительством, монтажом инженерных сетей, приобретением необходимого оборудования, мебели или патентов.

Кроме того, финансируется обучение работников компаний, инвестирующих в производство или услуги, курсы повышения квалификации и сопутствующие расходы, такие как аренда помещений, оборудования и т. д.

Согласно пресс-релизу, минимальная сумма финансирования, на которую могут претендовать соответствующие требованиям кандидаты, составляет 2,05 млн евро, а максимальная – до 8,5 млн евро.

В зависимости от размера и деятельности компании, возможно финансирование от 60% до 80% соответствующих затрат.

К участию в конкурсе приглашаются микро-, малые и средние предприятия (МСП).

В ходе реализации проекта и в течение как минимум трех лет после его завершения необходимо создать и сохранить не менее 20 устойчивых рабочих мест.

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