Между Акмянским, Йонавским и Мажейкяйским самоуправлениями будут распределены 67 млн евро инвестиций Европейского союза

"Мы активно стимулируем устойчивое инвестирование в регионы Литвы, благодаря этому приглашению мы ожидаем прорыва в Акмяне, Мажейкяе и Йонаве. Мы приглашаем предпринимателей воспользоваться прекрасной возможностью инвестировать, расширять свой бизнес, создавать новые рабочие места и способствовать росту этих самоуправлений", – заявила министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте в пресс-релизе Агентства инноваций.
Сообщается, что привлечение устойчивых инвестиций позволяет финансировать затраты, связанные со строительством, монтажом инженерных сетей, приобретением необходимого оборудования, мебели или патентов.
Кроме того, финансируется обучение работников компаний, инвестирующих в производство или услуги, курсы повышения квалификации и сопутствующие расходы, такие как аренда помещений, оборудования и т. д.
Согласно пресс-релизу, минимальная сумма финансирования, на которую могут претендовать соответствующие требованиям кандидаты, составляет 2,05 млн евро, а максимальная – до 8,5 млн евро.
В зависимости от размера и деятельности компании, возможно финансирование от 60% до 80% соответствующих затрат.
К участию в конкурсе приглашаются микро-, малые и средние предприятия (МСП).
В ходе реализации проекта и в течение как минимум трех лет после его завершения необходимо создать и сохранить не менее 20 устойчивых рабочих мест.