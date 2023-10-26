Между Акмянским, Йонавским и Мажейкяйским самоуправлениями будут распределены 67 млн евро инвестиций Европейского союза

"Мы активно стимулируем устойчивое инвестирование в регионы Литвы, благодаря этому приглашению мы ожидаем прорыва в Акмяне, Мажейкяе и Йонаве. Мы приглашаем предпринимателей воспользоваться прекрасной возможностью инвестировать, расширять свой бизнес, создавать новые рабочие места и способствовать росту этих самоуправлений", – заявила министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте в пресс-релизе Агентства инноваций.

Сообщается, что привлечение устойчивых инвестиций позволяет финансировать затраты, связанные со строительством, монтажом инженерных сетей, приобретением необходимого оборудования, мебели или патентов.

Кроме того, финансируется обучение работников компаний, инвестирующих в производство или услуги, курсы повышения квалификации и сопутствующие расходы, такие как аренда помещений, оборудования и т. д.