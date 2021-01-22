Есть приметы, которые позволяют делать прогноз на будущее.

Одна из самых распространенных не только в Литве - это день барсука (25 января), по нему определяют, какой будет оставшаяся половина зимы. Этнолог Либертас Климка сказал: "Барсук просыпается в своей норе, выглядывает из нее. Если будет солнечно, о может испугаться своей тени, тогда он прячется назад в нору. Но сон у него будет плохим – снег быстро сойдет, весна будет ранней. Если будет пасмурно, барсук погуляет, подышит свежим воздухом, оставит много следов. Потом вернется в нору и надолго заснет – значит весна будет поздней и холодной".

А вот в Сувалькии напротив, верят, что если день будет солнечным, то барсук заснет и весна будет поздней, а если пасмурным, то он больше не заляжет в спячку.

Аналогичная примета есть в США и Канаде, там День сурка отмечают 2 февраля. Она больше напоминает сувалькийский вариант. Если сурок увидит свою тень - будет спать еще 6 недель, если нет, то весна не за горами.

Но это народные приметы, а синоптики пока прогнозируют следующее - согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, в феврале температура будет на 1°C градус ниже многолетней нормы (-2,5°C), а количество осадков будет на 10% больше многолетней нормы (42 мм).