Метеорологи: декабрь оказался наименее солнечным за всю историю наблюдений в стране

"После проверки всех месяцев в году, начиная с середины прошлого века, стало ясно, что декабрь 2023 года был наименее солнечным из всех месяцев. Январь 2023 года, в котором было рекордно мало солнечного света (средняя продолжительность солнечного сияния в Литве – 14,3 часа), был даже немного более солнечным, чем декабрь 2023 года (8,7 часа)", – говорится в сообщении Литовской гидрометеорологической службы.

По ее словам, также установлены новые рекорды декабря. Рекорды минимальной продолжительности солнечного сияния зафиксированы на трех метеостанциях – в Варене солнце светило всего 2,4 часа, в Вильнюсе – 2,9 часа и в Кибартае – 8,7 ч.

Тогда как третий наименее солнечный декабрь был зафиксирован в Биржай и Лаздияй, четвертый – в Шяуляй и пятый – в Каунасе.