Метеоролог считает, что весны в этом году придется подождать

"Я ездил в Сувалькию, чтобы посмотреть, проснулся ли барсук, там всегда теплее, чем в Вильнюсе. Я выехал из Вильнюса, когда там было −1, а приехал в Сувалькию, где было +4. Я ходил по лесу, но следов не нашел", – сказал Климка.

Судя по погоде, барсук еще будет спать, весна придет нескоро, считает Климка.

По его словам, прогнозировать погоду в этом году сложно.

"Во-первых, солнце достигло пика своей активности. Многие в Литве видели северное сияние, значит, солнце на пике. Сам пик прогнозируют в 2025 г., но уже сейчас видно, – назвал этнолог одну из причин. – Второй момент, течение Тихого океана Эль-Ниньо сменило свое направление. Третий фактор – война в Украине, там ежедневно используют сотни ракет, включая баллистические, которые разрывают верхний слой атмосферы".

"Кажется, что весна в этом году затянется, будет долгой, – сказал Климка. – Тепло придет нескоро, снег растает, трава зазеленеет, но тепла долго не будет. Возможно, весна будет холодной".