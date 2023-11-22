Метеоролог просит жителей на один день отложить поездки

Он предупредил жителей: если, возможно, в четверг отложите необязательные поездки.

"Самой опасной ситуация будет в западной части Литвы, ближе к морю. Сильный ветер прогнозируют в Клайпедском округе, однако надо быть осторожными жителям всех Литвы: снег и метель ожидается на всей территории: осторожными должны быть и водители, и пешеходы, потому что будет скользко.

А мы знаем, что первый снег опасен – бывают разные несчастья, поскольку после теплого периода и пешеходы и водители бывают неготовы: скользят автомобили, люди падают – несчастья, травмы и т.д. Я бы рекомендовал один день потерпеть и не планировать поездки", – сказал метеоролог.

Жители Западной Литвы в среду в 14.10 ч. уже получили уведомления ЛГМС о том, что в среду и в четверг прогнозируют опасные порывы ветра - до 30 м/с.