Метеоролог – о долгожданной весне: не все мечты сбудутся

Метеоролог Литовской гидрометеорологической службы Гитис Валайка сказал, что март будет продолжением января и февраля, поэтому рассчитывать на волшебное потепление не стоит.

По его словам, разные модели погоды показывают, что март будет немного холоднее нормы и осадков будет немного меньше нормы.

"Мы посмотрели долгосрочные прогнозы. Если кто-то думает, что придет весна в марте, то таким людям придется огорчиться.

Все модели долгосрочных прогнозов показывают похолодание – март будет немного холоднее многолетней нормы. Это значит, что погода будет похожей на январскую и февральскую", – писал Валайка.

Он напомнил, что в среднем весна в Литве начинается 10–11 марта, а зима заканчивается до дня весеннего равноденствия (20 марта).

Метеоролог сказал, что несколько лет подряд наблюдается определенная тенденция, которая ожидается и в этом году – весна затянется, большого тепла не будет.

По словам Валайки, люди часто заблуждаются, думая, что 1 марта придет весна, но март в Литве, особенно его первая половина - это больше зимний месяц.

"В 2020, 2021 и 2022 г. апрель-май были холоднее нормы, поэтому казалось, что ранняя весна "застряла". Будем надеяться, что эта тенденция не повторится", – писал метеоролог.

"Такой весна была в последние годы: то снег, то оттепель, но особого тепла нет. Погода зависит от циркуляции воздуха в атмосфере, но чтобы понять, что за этом кроется, надо проводить исследования", – сказал собеседник.

Валайка заметил, что более прохладная весна не означает, что все дни будут холодными, будут и теплые и холодные.

"Зимы в Литве стали теплее, а весна как бы "застревает". По ночам бывает холодно, а днем возможен дождь. Резкие перемены обусловлены глобальным потеплением. У нас наблюдается то одна, то другая крайность", – сказал специалист.

"Видно, что весна стала длиннее, лето, осень, зима сократились, но все времена года есть", – прибавил он.