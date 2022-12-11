Метель парализует движение: машины не могут выехать со дворов, дороги скользкие

В Вильнюсе к 16 ч. пошел сильный снег, а в 19 ч. усилился ветер, каждый час толщина снежного покрова увеличивается на 2 см.

Читатели Delfi сообщают, что дорога около Гарюнай заблокирована. Водители с трудом заезжают на гору Т.Нарбуто, застревают автобусы и троллейбусы.

На кольце Саванорю, в сторону Лепкальниса, стоят тягачи.

Читатель из Каунаса сообщил: я недавно ехал по каунасской дороге A5. Вторая полоса была под снегом. Сейчас на Waze показывают два ДТП и затор (участок от ТЦ Megа до Гарлявы). Идет снег, красиво метет, утром на дорогах будет настоящий кошмар.

Читатель из Вильнюса (Сантаришкес) возмущалась, что не чищены тротуары.

„Delfi“ skaitytojai dalinasi sudėtingoms eismo sąlygoms visoje Lietuvoje © Skaitytojų nuotr.

Она же поделилась и фотографией автомобиля, который засыпало во дворе.

„Delfi“ skaitytojai dalinasi sudėtingoms eismo sąlygoms visoje Lietuvoje © Skaitytojų nuotr.

Синоптики предупреждали, что ожидается снег и метель.