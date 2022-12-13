aA
Во вторник циклон немного сдвинется на север. Ночью прошел небольшой снег.
Vilnius, 2011 m. sausio 26 d. (ELTA)
Vilnius, 2011 m. sausio 26 d. (ELTA)
© ELTA / Dainius Labutis

Днем местами ожидаются прояснения. Время от времени будет идти снег. Днем ветер немного успокоится, но местами ожидаются небольшие метели. Будет 0–5 градусов мороза, у моря 2 градуса тепла.

В среду ночью во многих районах пройдет небольшой снег. Усилится ветер до 8-13 м/с. Ночью будет 5-10, на западе 1-3 градуса мороза. В среду днем небольшой снег пройдет лишь местами. Температура ожидается 2–7 градусов мороза. Немного теплее будет лишь у моря.

В четверг снова пойдет снег, однако придут холода.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Исторически снежные зимы в Литве: сегодня все не так уж и плохо

Каждый раз после снегопада людям кажется, что такого...

Из-за обильного снега коммунальщики не могут вовремя вывезти мусор

Из-за больших сугробов мусоровозы не могут подъехать к...

TOP новостей

Первая поездка на поезде из Вильнюса в Варшаву: что ждет, какие неудобства, и к чему надо готовиться

12 часов и 40 минут– столько длилась первая, спустя...

Исторически снежные зимы в Литве: сегодня все не так уж и плохо

Сообщения о снегопаде и вызванных стихией неудобствах...

Из-за обильного снега коммунальщики не могут вовремя вывезти мусор

Из-за больших сугробов мусоровозы не могут подъехать к...

Метель из Литвы не уйдет, ожидается еще одно неприятное явление

Во вторник циклон немного сдвинется на север. Ночью...

Парламент Литвы намерен принять закон о десоветизации общественных пространств

Во вторник парламент Литвы планирует проголосовать по...