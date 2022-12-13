Метель из Литвы не уйдет, ожидается еще одно неприятное явление

Днем местами ожидаются прояснения. Время от времени будет идти снег. Днем ветер немного успокоится, но местами ожидаются небольшие метели. Будет 0–5 градусов мороза, у моря 2 градуса тепла.

В среду ночью во многих районах пройдет небольшой снег. Усилится ветер до 8-13 м/с. Ночью будет 5-10, на западе 1-3 градуса мороза. В среду днем небольшой снег пройдет лишь местами. Температура ожидается 2–7 градусов мороза. Немного теплее будет лишь у моря.

В четверг снова пойдет снег, однако придут холода.