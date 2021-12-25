Хотя термометры показывали 0 или 1 градус ниже нуля, ощутимая температура была намного ниже и составляла около 7 градусов ниже нуля из-за сильного ветра. К тому же сильные северо-западные ветры заставляли прятаться и закрывать лицо от снежинок. Однако отдыхающие, приехавшие в Палангу, спокойно гуляли по главной улице курорта. Некоторые останавливались по пути и покупали чашку горячего вина за 4 евро, а другие довольствовались пончиками и кофе.
Однако, достигнув цели прогулки - моста - их встретил ветреный ветер, который вынудил многих развернуться и отправиться на улицу Й. Басанавичюса.
Предлагаем посмотреть фотогалерею Delfi из Паланги:
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