Хотя термометры показывали 0 или 1 градус ниже нуля, ощутимая температура была намного ниже и составляла около 7 градусов ниже нуля из-за сильного ветра. К тому же сильные северо-западные ветры заставляли прятаться и закрывать лицо от снежинок. Однако отдыхающие, приехавшие в Палангу, спокойно гуляли по главной улице курорта. Некоторые останавливались по пути и покупали чашку горячего вина за 4 евро, а другие довольствовались пончиками и кофе.

Однако, достигнув цели прогулки - моста - их встретил ветреный ветер, который вынудил многих развернуться и отправиться на улицу Й. Басанавичюса.

Предлагаем посмотреть фотогалерею Delfi из Паланги: