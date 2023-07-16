Месяц в доме престарелых стоит 1300 евро: открываются новые учреждения, спрос будет расти

По словам Багдонаса, мало того, что условия работы непривлекательные, например, надо далеко ездить, а тут еще и зарплаты в таких учреждениях маленькие.

Собеседник признал, что особенно сложная ситуация в регионах – там работников ищут по полгода.

Лазутка сказал, что нынешние дома престарелых нуждаются в большем финансировании. Ведь в таких учреждениях не только надо поддерживать определенные условия, но и платить зарплаты работникам, а нынешние зарплаты в таких учреждениях он назвал низкими.

Экономист Ромас Лазутка сказал, что в старости люди обычно попадают в финансовую яму – пенсии в Литве скромные. Если получаемая пенсия позволяет пенсионерам удовлетворять свои скромные потребности, решить вопрос опеки бывает непросто, эта услуга очень дорогая. Экономист заметил, что для того, чтобы услуги домов для престарелых были качественными, и туда могли попасть пенсионеры, нужно больше финансирования со стороны государства.

Багдонас заметил, что доступность домов престарелых зависит от региона - в одних муниципалитетах нет очередей, а в других - есть.

"В последнее время часто муниципалитетам не хватает денег на финансирование, дома престарелых ждут, когда им переведут деньги. У частных учреждений нет большого финансового резерва, поэтому если муниципалитет задерживает оплату услуг на 1-2 месяца, может сложиться критическая ситуация", – сказал он.

Багдонас заметил, что в будущем проблема расчета может усугубиться, но по мере роста числа таких учреждений, проблему финансирования надо решать.

Экономист Лазутка сказал, что в Литве на такие услуги выделяют 1% ВВП, а в других странах - 2-3%. Поскольку общество в Литве стареет, на такие услуги надо выделять больше средств.

Багдонас отмечает, что бизнес не может решить проблему нехватки средств. По его мнению, тут нужны действия центральной власти и министерства. Он отмечает, что нужно менять и юридическую базу в этой сфере.