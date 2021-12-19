Кунца - основатель этого музея, он знает историю каждого экспоната. Он ищет и новые экспонаты - за пределами колонии, поскольку большая часть экспонатов покидает территорию колонии.

В музее есть не только техника, которой пользуются работники колонии, но и найденные у осужденных запрещенные вещи, а также тайники для наркотиков и телефонов, объяснительные, написанные осужденными.

В некоторых объяснительных указаны смешные мотивы и просьбы, например, один осужденный писал, что он влюблен в исполнителя Мариёнаса Микутавичюса, а другой просил перевести его в "горячую точку" в Ираке. "Хочу помочь арабам интегрироваться в общество", – писал осужденный в 2008 г.

На стене висит и другая объяснительная: "12 февраля этого года около 8 ч., Длинный предлагал сексуальные услуги. Когда я отказался, он составил рапорт. Сколько может продолжаться такая несправедливость?"

На несправедливость жаловался и другой осужденный, который просил выпустить его на рынок за картошкой. "Мой организм непривычен к той еде, которую дают в этом учреждении, поэтому прошу удовлетворить мою просьбу", – писал он.

Кунца рассказал и о разных приспособлениях для драки, вроде кастетов, ножах и другом оружии, которое было обнаружено у осужденных.

"У нас были беспорядки, во время которых у осужденных забрали эти вещи – палки с гвоздями, был и щит для защиты", – сказал Delfi Кунца.

Находчивость осужденных показывают места, в которых они прятали мобильные телефоны и даже брагу. NБрагу они, например, прятали в плафонах ламп.

"Бывало, придет надзиратель - одна лампа горит, другая нет, н думает, что лампочка перегорела, – сказал Кунца. – В других камерах наливали и при этом свет все равно горел. Осужденные умудрялись и такое сделать".

По его словам, тайники для телефонов делали в обуви, книгах и разных предметах, которые изготавливали столяры.

"Например, прятали телефоны в скалках, а сами скалки были в муке и масле, – рассказам Кунца. – Или в дощечках для резки мяса, которые тоже были грязные. Грязь оставляли специально, чтобы не привлекать внимание. Приходит надзиратель, и ему не хочется пачкать руки, а осужденным только этого и надо. Они даже сковородки с двойным дном делали – в сковородках были нарезанные продукты для отвода глаз. На плиту не ставили, но было все подготовлено. Были и такие, на которых жарили. Если во время обыска видели, что на сковородке жарили, ее не проверяли. Прятали маленькие телефоны даже в куске мыла. И в консервных банках. Сейчас консервы запрещены, так в пачки с кофе прячут".

Он не скрывал, что осужденные совершенствуют свои навыки, но и надзиратели не отстают.

"В последнее время лучшее место - задний проход, в нем прячут пальчиковые телефоны", – сказал Кунца.

Есть в музее и экспонаты пикантного свойства – плетенки для пениса, которые осужденные брали на долгосрочные свидания с возлюбленными.

В музее есть и фотографии женщин – такими сексуальными плакатами осужденные украшали свои камеры.

В музее есть и одежда для осужденных особого режима, которая выдавалась еще в советское время. Такая же одежда выдавалась и приговоренным к смерти.

Сейчас осужденные могут одеваться как хотят. Именно одежда помогает осужденным подчеркивать свой статус.

"Их субкультура такова, что если у тебя будут деньги, если тебе их кто-то переводит, то неважно, к какой касте ты относишься, ты будешь жить лучше. Все построено на деньгах. Если тебя поддерживают, у тебя

будет телевизор, ты можешь ходить в магазин и т.д. Эта субкультура сейчас другая (...). Она выродилась – будут деньги, и неважно, к какой касте ты относишься, все стоит на бизнесе и деньгах".

Эксклюзивный репортаж из музея тюрем можно увидеть на видео и в фотогалерее.