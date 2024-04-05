Мерзнуть осталось недолго: в Литву идет потепление

Облачность уменьшится, изредка будет выглядывать солнце. Во многих районах пройдут дожди, в основном небольшие. Будет ветрено. Днем будет 7-12, на юге 13–15 градусов тепла.

В ночь на субботу в Литву придет еще один сырой атмосферный фронт. Будет облачно с прояснениями. Во многих районах ожидаются осадки, особенно сильные на Западе страны. Ночью будет 3–8 градусов тепла. Прохладнее будет на востоке и в Жемайтии, теплее - на юго-западе страны.

В субботу будет идти дождь. Он будет менее интенсивным (на севере ожидаются небольшие осадки). В Клайпеде поднимется особенно Днем воздух прогреется до 8–13 градусов.