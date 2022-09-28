Мэры литовских городов с тревогой ждут зимы: с приходом холодов проблема обострится

Мэр Йонавы, социал-демократ Миндаугас Синкявичюс сказал, что все самоуправления работают на пределе возможностей, с ситуацией пока справляются, но сомневается, хватит ли имеющихся инструментов с началом отопительного сезона.

"На прошлой неделе велели всем бюджетным учреждениям найти способы, как каждое из них могло бы экономить самостоятельно, но я знаю, что с похолоданием проблема обострится. Цены на тепло растут и это означает, что каждое самоуправление, чтобы не только сохранить подходящие для работы условия, но и элементарные условия гигиены, должны будут потратить на сотни тысяч евро больше. Парадокс этого года будет заключаться в том, что деньги налогоплательщиков мы будем сжигать на отопление и электроэнергию в прямом смысле этого слова", – цитируется М. Синкявичюс в сообщении для прессы.

По словам мэра Йонавы, любые меры, которые предпримут самоуправления, позволят сэкономить по несколько процентов всех расходов, поскольку, например, нельзя сильно снижать температуру в детсадах или в школах, так как дети начнут болеть и расходы появятся в других секторах.

"Ассоциация поставщиков тепла сейчас поднимает такой вопрос: если правительство установило потолок цен на электроэнергию и покроет часть цены в случае превышения установленной нормы, не следует ли сделать то же самое и с ценами на тепло? Есть такие самоуправления, где, не фиксируя цену и без вмешательства правительства, цены вырастут втрое. Что это будет означать для рядового потребителя тепла?

Боюсь, что настроение у нас будет очень непраздничным, когда будем думать, ни что купить близким и членам семьи в подарок, а как оплатить счета за коммунальные услуги, а, может, даже ждать в подарок оплаты счета за тепло в доме. Какие тут праздники?" – задается вопросом М. Синкявичюс.

Н. Диргинчене: возвращение в XIX век

Мэр самоуправления Бирштонаса, социал-демократ Нийоле Диргинчене признает, что ситуация в самоуправлениях сложная – выросло число людей, обращающихся за компенсациями, а средств не хватает, так как их не было предусмотрено столько, сколько нужно в сложившейся ситуации.

"Мы попросили организации, предприятия подготовить планы экономии, в городе выключили каждый второй фонарь, кое-где освещение выключено полностью. Возвращаемся словно в XIX век: в самоуправлениях потемнело, так как финансовая ситуация очень сложная. Очень надеемся на адекватные компенсации или дотации от центральной власти, так как иначе самоуправления просто не выживут", – сказала Н. Диргинчене.

Ситуацию, по ее словам, несколько облегчает то, что в самоуправлении Бирштонаса газ составляет небольшую часть топлива, расходуемого на отопление, но проблема все равно остается.

"85 проц. потребностей у нас покрывает биотопливо, но и его рыночная цена сейчас очень высока, поэтому необеспеченности также очень много. Но на курорте есть и другая вещь – центрам SPA, санаториям в пиковый момент просто нужны эти газ или тепло, а этого не можешь гарантировать. Посмотрим, какая будет ситуация", – сказала Н.Диргинчене.