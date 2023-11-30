Мэру Йонавы Синкявичюсу правоохрана предъявила серьезные обвинения

Согласно расследованию, у Синкявичюса, когда он был членом горсовета Йонавского района, было право на погашение расходов на деятельность члена горсовета, на канцтовары, почтовые услуги, телефонную связь, интернет, транспортные услуги, аренду офиса.

В сообщении Службы спецрасследований (ССР) сказано, что Синкявичюс, вероятно, представил администрации горсовета фальшивые финансовые документы на расходы.

Синкявичюса подозревают в незаконном получении больше 1500 евро, его обвиняют в злоупотреблении положением и присвоении имущества.

Напомним, что скандал, связанный со средствами на деятельность членов горсоветов разразился в начале этого года. После этого ССР начала 16 расследований.

Синкявичюс - третий человек, которому предъявлены обвинения в такого рода нарушении. 19 октября такие обвинения были предъявлены бывшему члену вильнюсского горсовате Сергею Дмитриеву и его супруге.