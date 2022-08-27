Мероприятия в Вильнюсе на ближайшие выходные дни

1. X-ая ярмарка Св. Варфоломея

26-27 августа, на Ратушной площади. Ярмарка Св. Варфоломея – традиционный праздник ремесел, искусства и цехов позднего Средневековья и Ренессанса

Такие ярмарки в Вильнюсе проходили с середины XVII в., о ней упоминалось в Уставе цеха горшечников. Сама ярмарка связана с 24 августа 1495 г. Тогда в канун дня Св. Варфоломея князь Александр утвердил Устав первого цеха ВКЛ и виленский цех золотых дел мастеров получил привилегии правителя.

2. День бодрости 2022

Ботанический сад ВУ в Кайренай, 27 августа

Несколько десятков организаций, выступающих за здоровый образ жизни, и отдельные энтузиасты помогут научиться двигаться, расслабляться, угостят здоровой пищей.

3. Марафонское плаванье 2022

Озеро Бальсис, 27 августа

В последнюю летнюю субботу состоится интересный праздник – Марафонское плаванье 2022. Это состязания по плаванию на озере Бальсис.

4. Vilnius Challenge 2022

Озеро Бальсис, 28 августа

Vilnius Challenge возвращается! С новыми силами и вызовами!

Vilnius Challenge – это городские мультиспортивные мероприятия: велоспорт, ориентация, альпинизм, байдарки и др.

5. Фестиваль шведских тефтелей

Ikea, 27-28 августа

Вас ждет музыка, развлечения для всей семьи, а главное - дегустация тефтелей из мяса разных видов, овощей и других ингредиентов.

6. Фестиваль военных оркестров НАТО Military Tattoo Lithuania 2022

Кафедральная площадь, 27-28 августа

Основной день фестиваля – 27 августа. Пройдет парад из 10 военных оркестров НАТО (США, Латвии, Польши, Литвы, Нидерландов, Германии и Бельгии) от Лукишкской площади до Кафедральной площади. Концерт на площади начнется с 20:00 ч.

28 dавгуста на Кафедральной площади с 13:30 до 17:30 ч. оркестры выступят с короткой музыкальной программой.

7. Бесплатное мероприятие – Детский день

Vilnius Outlet, 28 августа

Детей и их родителей ждут 20 бесплатных развлечений, бесплатное угощение (попкорн и сахарная вата) и аниматоры.

8. Бесплатное посещение музеев

Разные музеи, 28 августа

С 1 января 2020 года каждый последний воскресный день каждого месяца - день бесплатного посещения музеев, которые находятся в ведении Министерства культуры. Подробную информацию можно найти на сайте каждого музея.

9. Закрытие выставки "Каунас–Вильнюс: свернуть горы"

Музей MO, 26-28 августа

Эта выставка действует и в Каунасе и в Вильнюсе.

Программа закрытия пройдет в музее МО 26 августа, в 18.30 ч.

27 августа в 12:00, 14:00 и 16:00 ч. и 28 августа в 14:00 и 16:00 ч. состоятся экскурсии экскурсоводов-волонтеров MO. Это бесплатная экскурсия, надо лишь купить билет в музей МО.

28 августа, 11:00–13:00 ч. специальные занятия для семей с детьми.