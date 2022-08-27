Мероприятия в Вильнюсе на ближайшие выходные дни

1. X-ая ярмарка Св. Варфоломея
26-27 августа, на Ратушной площади. Ярмарка Св. Варфоломея – традиционный праздник ремесел, искусства и цехов позднего Средневековья и Ренессанса
Такие ярмарки в Вильнюсе проходили с середины XVII в., о ней упоминалось в Уставе цеха горшечников. Сама ярмарка связана с 24 августа 1495 г. Тогда в канун дня Св. Варфоломея князь Александр утвердил Устав первого цеха ВКЛ и виленский цех золотых дел мастеров получил привилегии правителя.
2. День бодрости 2022
Ботанический сад ВУ в Кайренай, 27 августа
Несколько десятков организаций, выступающих за здоровый образ жизни, и отдельные энтузиасты помогут научиться двигаться, расслабляться, угостят здоровой пищей.
3. Марафонское плаванье 2022
Озеро Бальсис, 27 августа
В последнюю летнюю субботу состоится интересный праздник – Марафонское плаванье 2022. Это состязания по плаванию на озере Бальсис.
4. Vilnius Challenge 2022
Озеро Бальсис, 28 августа
Vilnius Challenge возвращается! С новыми силами и вызовами!
Vilnius Challenge – это городские мультиспортивные мероприятия: велоспорт, ориентация, альпинизм, байдарки и др.
5. Фестиваль шведских тефтелей
Ikea, 27-28 августа
Вас ждет музыка, развлечения для всей семьи, а главное - дегустация тефтелей из мяса разных видов, овощей и других ингредиентов.
6. Фестиваль военных оркестров НАТО Military Tattoo Lithuania 2022
Кафедральная площадь, 27-28 августа
Основной день фестиваля – 27 августа. Пройдет парад из 10 военных оркестров НАТО (США, Латвии, Польши, Литвы, Нидерландов, Германии и Бельгии) от Лукишкской площади до Кафедральной площади. Концерт на площади начнется с 20:00 ч.
28 dавгуста на Кафедральной площади с 13:30 до 17:30 ч. оркестры выступят с короткой музыкальной программой.
7. Бесплатное мероприятие – Детский день
Vilnius Outlet, 28 августа
Детей и их родителей ждут 20 бесплатных развлечений, бесплатное угощение (попкорн и сахарная вата) и аниматоры.
8. Бесплатное посещение музеев
Разные музеи, 28 августа
С 1 января 2020 года каждый последний воскресный день каждого месяца - день бесплатного посещения музеев, которые находятся в ведении Министерства культуры. Подробную информацию можно найти на сайте каждого музея.
9. Закрытие выставки "Каунас–Вильнюс: свернуть горы"
Музей MO, 26-28 августа
Эта выставка действует и в Каунасе и в Вильнюсе.
Программа закрытия пройдет в музее МО 26 августа, в 18.30 ч.
27 августа в 12:00, 14:00 и 16:00 ч. и 28 августа в 14:00 и 16:00 ч. состоятся экскурсии экскурсоводов-волонтеров MO. Это бесплатная экскурсия, надо лишь купить билет в музей МО.
28 августа, 11:00–13:00 ч. специальные занятия для семей с детьми.
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