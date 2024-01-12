Мероприятия на ближайшие выходные

Вильнюс



С 12 до 14 января в день 33-ей годовщины январских событий в различных местах Вильнюса, ставших символами единства, пройдут традиционные мероприятия. Во время мероприятий будет изменено движение общественного транспорта и ограничено движение.

Обо всех событиях и изменениях можно прочитать здесь

13 января в 8:20 клуб любителей пеших походов Вильнюсского университета приглашает в поход по дзукийским лесам

Место и время встречи: 8:20 на железнодорожном вокзале у касс. Планируется пройти примерно 25 км, маршрут средней сложности. С собой необходима одежда по погоде, еда и напитки.

Более подробно здесь

Романтические туры по историям королевской любви в Вильнюсе

Экскурсии на литовском и польском.

Начало 13 января на Кафедральная площадь, ул. Швентарагио, 2 (возле бронзовой исторической модели Нижнего замка)

Экскурсия на литовском языке в 14:00

Экскурсия на польском языке в 15:00

Информация, оплата и регистрационная форма здесь: