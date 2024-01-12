Мероприятия на ближайшие выходные

Вильнюс
С 12 до 14 января в день 33-ей годовщины январских событий в различных местах Вильнюса, ставших символами единства, пройдут традиционные мероприятия. Во время мероприятий будет изменено движение общественного транспорта и ограничено движение.
Обо всех событиях и изменениях можно прочитать здесь
13 января в 8:20 клуб любителей пеших походов Вильнюсского университета приглашает в поход по дзукийским лесам
Место и время встречи: 8:20 на железнодорожном вокзале у касс. Планируется пройти примерно 25 км, маршрут средней сложности. С собой необходима одежда по погоде, еда и напитки.
Более подробно здесь
Романтические туры по историям королевской любви в Вильнюсе
Экскурсии на литовском и польском.
Начало 13 января на Кафедральная площадь, ул. Швентарагио, 2 (возле бронзовой исторической модели Нижнего замка)
Экскурсия на литовском языке в 14:00
Экскурсия на польском языке в 15:00
Информация, оплата и регистрационная форма здесь:
Научное приключение в мире Огня и Воды
13 января в 14:00. Мероприятие на русском языке. Место: Детская лаборатория Элементас, Вильнюс, Врублевскё 6.
Вас ждет увлекательное научное приключение: Дети окунутся в мир загадок и открытий, исследуя тайны Огня и Воды. Эксперименты с реальными элементами: огонь в руках, вода, которая меняет цвет, и многое другое!
Регистрация по ссылке.
Каунас
По традиции Каунас будет отмечать День защитников свободы 13 января в 12 часов дня на Радиотелевизионной передающей станции Юрагю. Ведущими мероприятия станут Видмантас Виткаускас, преподаватель истории и Андрюс Апшега, солист Каунасского государственного музыкального театра.
"Путеводитель по Каунасу" (MB „Kauno gidas”) приглашает вас побродить по таинственным подземельям Старого города. Начало 13 января в 14:15.
Слышали ли вы легенду о том, что под мостовыми Старого города находится целая цепь подземелий? На этой экскурсии вы узнаете, правда ли это. У вас будет уникальная возможность спуститься в подземелья Каунасского замка, увидеть подвалы XV-XVII веков, узнать их назначение и какие тайны они хранят.
Начало: у Каунасского замкового моста (ул. Пилиес 17, Каунас)
Танцы тем, кому за 30 и больше
Танцевальный клуб Юрияус приглашаем всех желающих от 30 и старше в субботу 13 января с 17:00 до 20:00 на вечер с танцами и музыкой. Адрес: Каунас, ул. Т. Масюлио, 18А.
Клайпеда
Мероприятие состоится в субботу 13 января в 13.00 в Публичной библиотеке имени Иммануила Канта Клайпедского городского самоуправления (ул. Тургаус 8).
Встреча любителей шахмат
Каждую субботу с 14.00 до 17.00 любители шахмат приглашаем всех желающих поиграть в шахматы в филиал Публичной библиотеки имени Иммануила Канта "Кауно атжалино" ул. Кауно, 49) Клайпедского городского самоуправления.
Для вас приготовлены шахматные доски и достойные соперники. Цель клуба — объединить людей всех возрастов, которых роднит интерес и страсть к шахматам.