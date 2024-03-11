Мероприятия на 11 марта в Вильнюсском районе

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: Rokas Morkūnas

Муниципалитет Вильнюсского района приглашает жителей и гостей района принять участие в мероприятиях по случаю Дня восстановления независимости Литвы в Рудамине, пишет портал madeinvilnius.lt

По словам мэра района Роберта Духневича, в этот день в районе ждет немало мероприятий.

"11 марта состоится шествие по улицам Рудамины, во время которого будут нести 150-метровый флаг. Такие праздники не только напоминают о важных исторических событиях, но и сближают членов общины, оставляют хорошие воспоминания, побуждают гордиться своей страной и ее историей. До встречи в Рудамине", – пригласил мэр.

Праздник начнется в 12 ч. со службы в рудаминском костеле Св. Девы Марии Лучшей Советницы. После службы в 13.00 ч. состоится торжественное шествие по улицам Рудамины с флагом.

В 14 ч. состоится концерт в Рудаминском культурном центре, где выступит оркестр духовых инструментов МВД с концертом "Звучащая наша свобода" (ул. Вильняус, 2, Рудамина).

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии