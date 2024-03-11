Мероприятия на 11 марта в Вильнюсском районе

По словам мэра района Роберта Духневича, в этот день в районе ждет немало мероприятий.

"11 марта состоится шествие по улицам Рудамины, во время которого будут нести 150-метровый флаг. Такие праздники не только напоминают о важных исторических событиях, но и сближают членов общины, оставляют хорошие воспоминания, побуждают гордиться своей страной и ее историей. До встречи в Рудамине", – пригласил мэр.

Праздник начнется в 12 ч. со службы в рудаминском костеле Св. Девы Марии Лучшей Советницы. После службы в 13.00 ч. состоится торжественное шествие по улицам Рудамины с флагом.