Мероприятия ближайших дней — Вильнюс, Каунас, Клайпеда

Каунас



"По следам ангелов". Фильм виртуальной реальности "По следам ангелов" по мотивам произведений М.К. Чюрлёниса демонстрируется в Национальном художественном музее имени М. К. Чюрлёниса.

Фильм "По следам ангелов" — это путешествие в виртуальную реальность по произведениям М. К. Чюрлёниса. Вначале вы почувствуете себя гостем, наблюдателем в великолепном мире, созданном воображением гения. Но постепенно вас начнет увлекать медленный поток, уводящий все дальше и дальше... во Вселенную, в реальность медитативного сна, где душа ощущает единство себя и Космоса.

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