Мероприятия ближайших дней — Вильнюс, Каунас, Клайпеда

Вильнюс
Фестиваль пончиков. С 1 по 14 февраля в столичном квартале Стикляй впервые проходит фестиваль пончиков, на котором можно отведать выпечку. Рестораны и кафе в этот период будут предлагать специальные блюда. Подробнее можно узнать здесь
SU-MENĖK. Со 2-го февраля, а затем и каждые выходные последнего месяца зимы можно будет отправиться в мир искусства на бесплатном автобусе в рамках инициативы SU-MENĖK
Все подробности здесь
Маски. В субботу, З февраля, в 13:00 Литовский национальный музей (ул. Арсенало, 1) приглашает на занятие по созданию масленичных масок из папье маше. Регистрация по эл.почте (edukacija@lnm.lt) или +370 5 262 94 26. Количество мест ограничено.
Книжная ярмарка. 3 февраля с 11:00 до 16:00 в VCUP (Центральный Универмаг, ул. Упес, 9) пройдет ярмарка книг из вторых рук. Вход свободный. Подробная информация здесь.
Вильнюсский район
Маски для Масленицы в Тракай. 3 февраля в 12:00 в Тракайской библиотеке в отделе детской литературы (ул. Бирутес, 44, Тракай) состоится образовательное занятие по изготовлению масок к Масленице. Вход свободный, однако нужна регистрация: (8 528) 22 103 или trakuvaikub@gmail.com
Маски для Масленицы в Григишкес. 3 февраля в 10:00 в Библиотеке Григишкес (ул. Ково 11-осёс, 28, Григишкес) состоится мастер-класс по изготовлению маски на масленицу.
Каунас
"По следам ангелов". Фильм виртуальной реальности "По следам ангелов" по мотивам произведений М.К. Чюрлёниса демонстрируется в Национальном художественном музее имени М. К. Чюрлёниса.
Фильм "По следам ангелов" — это путешествие в виртуальную реальность по произведениям М. К. Чюрлёниса. Вначале вы почувствуете себя гостем, наблюдателем в великолепном мире, созданном воображением гения. Но постепенно вас начнет увлекать медленный поток, уводящий все дальше и дальше... во Вселенную, в реальность медитативного сна, где душа ощущает единство себя и Космоса.
Более подробная информация и билеты здесь
Театральное занятие для семей. Театр — место, где переплетаются воображение, красноречие, движение и эмоции. Приходите и создайте своего собственного персонажа!
Организаторы 3 февраля приглашают семьи погрузиться в волшебный мир театра.
Занятия проводятся каждую вторую субботу 10.30-11.30 утра по адресу ул. Занавику, 26А, Каунас. Дополнительная информация и регистрация здесь.
Экскурсия архитектура Каунаса: модернизм и арт деко. 3 февраля в 14.15 "Гид по Каунасу" приглашает вас познакомиться с межвоенной архитектурой Каунаса, которая внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Начало экскурсии у входа в гостиницу "Best Baltic".
Экскурсия может проводиться на литовском, английском или русском языках. Дополнительная информация здесь
Клайпеда
Дни цеппелинов. 3-4 февраля ресторан "Усадьба Радайлю" отпразднует выходные, как и положено настоящим литовцам! Повара будут готовить цеппелины с мясом, с творогом и маком, с грибами и копченым беконом, а также вегетарианские — с овощной начинкой!
Новые ветра. 3 февраля 21.00 ресторан и джаз-клуб "Курпяй" (ул. Курпяй 1A) приглашает на концерт трио Лаймонаса Урбикаса — "Новые ветра" (Nauji vėjai).