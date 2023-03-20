Мэром столицы Литвы избран консерватор Валдас Бенкунскас

По данным Главной избирательной комиссии, полученным с 143 из 156 участков Вильнюсского городского самоуправления, на выборах мэра лидирует В. Бенкунскас, набравший 51,2 проц. голосов избирателей. Представитель партии "Свобода и справедливость" Артурас Зуокас, по предварительным данным, набрал 47,6 проц. голосов.

"Можно сказать – дорогие виленчане, спасибо за доверие, но на этих выборах я не победил. Поздравляю Валдаса Бенкунскаса с победой на выборах мэра Вильнюса", - в воскресенье журналистам сказал А. Зуокас и пожелал новому мэру "сформировать хорошую коалицию и хорошей работы".

Сказал, что примет участие в выборах в Сейм в 2024 г.

После проигрыша на выборах мэра А. Зуокас сказал, что партия "Свобода и справедливость" в следующем году намерена участвовать в выборах в Сейм. Политик признался, что и сам будет баллотироваться.

"В следующем году выборы в Сейм. Несомненно, наша партия "Свобода и справедливость" хорошо выступила, мы получили более 5 проц. голосов по всей Литве. Мы будем участвовать как партия, я сам буду участвовать в выборах в Сейм", - сказал он.

В ходе первого тура муниципальных выборов, состоявшихся 5 марта, в совете Вильнюсского городского самоуправления 19 мандатов получил Союз Отечества – Христианские демократы Литвы, по 9 мандатов – партия "Свобода и справедливость" и Партия свободы, 7 – Избирательная акция поляков Литвы – Союз христианских семей, 4 – социал-демократическая партия Литвы, 3 – Национальное объединение.