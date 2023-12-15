Мэрия Вильнюсского района выделяет средства на продуктовые подарочные наборы

"Большое количество жителей сталкивается с финансовыми трудностями. Эта дополнительная финансовая поддержка — еще один шаг к облегчению их бытового бремени. Наш долг как муниципалитета — помочь нашим жителям и обеспечить удовлетворение их основных потребностей, особенно в преддверии праздничного и в то же время очень непростого периода Рождества", — говорит Кондратович.