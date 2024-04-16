Мэрия Вильнюса приглашает жителей столицы выбрать новые названия для улиц Л.Гирос и С.Нерис

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Namas Salomėjos Neries gatvėje
Namas Salomėjos Neries gatvėje
ФОТО: DELFI / Kiril Čachovskij

Мэрия Вильнюса приглашает жителей столицы принять участие в конкурсе на новые названия для улиц Людо Гирос и Саломеи Нерис в Фабийонишкес. Жители Вильнюса могут сделать это до 17 мая, предложив свой вариант на странице isrinkvarda.lt.

"Долгосрочная стратегия столицы — отказаться от пережитков советской идеологии во всех сферах. Город движется вперед, поэтому мы ищем новые личности, имена, которые придали бы смысл самобытности этих мест. К процессу выбора нового названия мы также привлекаем жителей Фабийонишкес – их предложения о том, как должна назваться их улица, чрезвычайно важны", – цитируется в пресс-релизе мэр столицы Валдас Бенкунскас.

Сообщается, что из предложенных названий Комиссия по исторической памяти Вильнюсского горсовета вместе с местными жителями выберет для каждой улицы по три наиболее подходящих варианта. Затем будет объявлено открытое голосование, в ходе которого жители смогут отдать свой голос за наиболее понравившееся название.

Выбранные названия улиц будут представлены на утверждение горсовету. После его решения улицам будут присвоены новые названия.

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