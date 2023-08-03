Мэрия Вильнюса отказалась регулирующих движение столбиков: выяснилось, как будет организован трафик

Как позже уточнили столичные власти, на улицах Старого города будет осуществляться обычный контроль движения, такой же, как и на других городских улицах.

"Позже заработает и кольцевая система управления дорожным движением с видеокамерами", — говорит представитель по связям со СМИ Вильнюсского городского самоуправления Габриэлюс Грубинскас.

Ранее первые такие камеры появились на улице Тоторю. Эта система должна состоять из 20 камер видеонаблюдения, которые не только помогут выявить водителей, игнорирующих кольцевой трафик, но и будут автоматически проверять данные техосмотра и обязательной страховки автомобиля.