Мэрия Вильнюса начала демонтаж советских скульптур на Антакальнисском кладбище

"Стелы Антакальнисского кладбища не обрушатся так выразительно, как (обрушился) недавно самый большой советский памятник в Риге. Как и планировалось, стелы будут сниматься организованно, отдельными сегментами, и это может занять до трех недель", - сказал BNS мэр.

"К сожалению, эти работы пришлось отложить из-за решения Комитета ООН по правам человека, но день старта уже настал", - добавил он.

Раньше предполагалось, что скульптуры удастся демонтировать раньше, на этой неделе.

В минувший вторник Министерство юстиции сообщило, что Комитет по правам человека ООН оставил в силе временную охрану скульптур, находящихся на Антакальнисском кладбище в столице, тем самым формально препятствуя пока их демонтажу столичными властями.

О временных мерах Комитет просили заявители, представившиеся "этническими русскими", в том числе Казимерас Юрайтис, фигурирующий в деле учрежденного Альгирдасом Палецкисом "Международного форума добрососедства", а также Дмитрий Глазков, Татьяна Брандт и Анастасия Брандт.

Скульптуры снимают невзирая на решение комитета ООН. Минюст и мэрия утверждают, что Комитет был введен в заблуждение доводами упомянутых лиц о том, что памятник будет осквернен, а находящиеся рядом останки - перезахоронены.

Самоуправление обещает передать снятые скульптуры Национальному музею Литвы.