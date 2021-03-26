Мэр Висагинаса сдержал слово - сделал прививку вакциной AstraZeneca

Главы Висагинского муниципалитета были привиты вакциной AstraZeneca, поскольку приказом главы Минздрава Литвы было расширено число приоритетных групп. Такое решение правительство приняло, чтобы побудить жителей прививаться примером руководства, демонстрирующего доверим к вакцине.
После вакцинации главы Висагинаса сказали, что чувствуют себя великолепно.
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