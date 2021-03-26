aA
В Литве продолжается вакцинация от коронавируса. Вакциной AstraZeneca в пятницу привились мэр Висагинаса Эрландас Галагуз и глава городской администрации Виргиниюс-Андрюс Букаускас, чтобы продемонстрировать жителям доверие к вакцине.
Эрланлас Галагуз
Эрланлас Галагуз

Главы Висагинского муниципалитета были привиты вакциной AstraZeneca, поскольку приказом главы Минздрава Литвы было расширено число приоритетных групп. Такое решение правительство приняло, чтобы побудить жителей прививаться примером руководства, демонстрирующего доверим к вакцине.

После вакцинации главы Висагинаса сказали, что чувствуют себя великолепно.

Мэр Висагинаса сдержал слово - сделал прививку вакциной AstraZeneca
© Visagino savivaldybės nuotr.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Мэр Висагинаса готов привиться вакциной AstraZeneca: по проценту людей с иммунитетом не отстаем от всей Литвы (34)

Мэр Висагинаса Эрландас Галагуз в интервью Delfi...

В Шальчининкай и Висагинасе накопились большие запасы вакцины AstraZenecа: руководство районов призывает менять порядок (66)

В Шальчининкском районе и Висагинасе накопились...

Шальчининкский район, где привили меньше всего жителей, просит менять порядок вакцинации (8)

Представители Шальчининкского района, в котором...

TOP новостей

Правительство Литвы продлило карантин до мая  движение ограничено с субботы (167)

В пятницу утром правительство Литвы обсудило...

Премьер-министр Литвы призывает сделать паузу: мы не хотим комендантского часа (60)

В пятницу утром правительство Литвы изменило...

Мэр Висагинаса сдержал слово - сделал прививку вакциной AstraZeneca

В Литве продолжается вакцинация от коронавируса....

Комиссар Паланги: если вы сегодня приехали в Палангу, лучше покинуть ее до 24.00 ч.

В пятницу правительство Литвы решило вернуть...

Президент ассоциации мэров Литвы о решении правительства: это бесконечная история (10)

Президент Литовской ассоциации мэров Миндаугас...